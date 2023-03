En annan resa i böckers spår gick till Marcel Prousts fasters hus i Combray numera på pendlingsavstånd från Paris. I "På spaning efter den tid som flytt" finns bitar ur hans uppväxt, observationer av de högre stånden dit Proust aldrig fick tillträde.

I nyckelscenen öppnar en Madeleinekaka vägen med sin smak av barndom så att han tränger in i det förflutna. Det var hos sin faster som den sjuklige Marcel tillbringade en hel del tid och hon bjöd på Madeleinekakor.

Jodå, på bageriet i Combray, den lilla staden som verkar just lika stillsam som på Prousts tid, kunde jag inhandla den berömda kakan i storpack, påsen bar en fin logga som garanterade äkta vara.

Fasterns enkla hus kunde inte visas upp just den dagen men döm om min förvåning när en granne bjöd in mig till sig med orden: ”Här ser likadant ut som hos Prousts.” Han serverade lindblomste just som Marcels faster brukade göra och alla kakor gick åt under trivsamt prat.