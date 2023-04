Vårens livesända fotboll – damettan i rampljuset

Säsongens första sändning från DD inleds starkt med damernas division 1 där Gefle IF möter bortalaget IK Brage under torsdagskvällen. Just damernas division 1 utgör en stor del av de livesända matcherna där det i år, med två lokala lag i damettan, kommer att bjudas på riktiga derbyn bland sändningarna.

Även herrarnas division 2 och 3 kommer att visas där vi redan på fredag kan följa herrtvåan där Kvarnsveden möter Österåker United.