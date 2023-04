En näringsidkare ställer ut möbler på sin uteservering, utan att ha påbörjat utesäsongen ännu. Då slår Borlänge kommun till med en rak höger - ett vite. En dialog innan vore föredömligt men är icke existerande. Man ser till att slå tjocksmockan i underläge med avsaknad av upplysning avseende att ta in möblerna och slippa betala vite. Mysig kommun eller hur?

Borlänge kommun är inte välkända för sin flexibilitet eller samarbetsvilja. Ni kommer väl ihåg Hans Hermanssons nybyggda hus i Torsång och hans långa kamp mot Byggnadsnämnden som gav muntliga löften för ändringar i en nyproduktion - för att sedan såklart sätta käppar i hjulen när de utlovade godkända ändringarna påbörjades. Arne Ludvigsson såg det som sitt skötebarn och stred för kung och fosterland, med dina och mina skattepengar, för att få rätt. Skandal.

Men till slut segrade Hans Hermansson. Kommunens handhavande var under all kritik, felaktig och olaglig. Här jobbade dina och mina skattepengar på. Pengar som kunde ha använts till exempelvis bättre äldrevård. För de äldre som byggt upp det samhälle som under längre tid har raserats bit för bit.

Men infrastrukturen i Borlänge Kommun med alla skatteintäkter borde väl ändå vara bra?

Nix, här bortprioriteras reparationer av väg/bro vid Paradisvägen, Lindan som bara ett exempel. Det finns inte pengar sägs det. Endast ett körfält är öppet och har så varit i flera år nu.

Du läste rätt. Bortprioriterat i flera år.