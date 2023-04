Efter denna politiska upphöjelse har SD fullkomligt bubblat över av främlingsfientlighet och nationalism samt gjort allt de kan för att styra in miljöarbetet på fel väg.

Var tid har haft sin egen typ av migranter, hansatyskar under medeltiden, finländare under 1500-talet, valloner i slutet av 1600-talet och så vidare. Under loppet av 100 år, från mitten av 1800-talet fram till 1930, utvandrade cirka 1,3 miljoner svenskar