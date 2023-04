Ganska få gjorde militär grundutbildning de åren, cirka 3 500 per år, mot det tiodubbla under det kalla krigets dagar. De som utbildades åren runt 2010 var dock ofta väldigt motiverade och de kunde under några år efter utbildningen arbeta som anställda soldater och var ofta på insatser utomlands, exempelvis i Afghanistan.

Nu sedan några år har värnplikten aktiverats igen, liksom mönstringsplikten, och de som utbildas militärt årligen har ökat. De som gör värnplikten är per år nu mellan 5 000 och 6 000. Ett mål om en ökning till 8 000 från 2025 är beslutat men kan bli svårt att nå redan då.