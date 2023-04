Ett citat av professor Per Fahlén. "Istället för att använda de värdeladdade begreppen förnybar och icke förnybar är det bättre att använda de funktionella kategorierna lagrad energi och flödande energi." De skiljer på energikällor som kan kontrolleras och de som är oplanerbara. Sol- och vind är per definition väderberoende.

Energikällorna är inte jämförbara. Vill man ha de kraftslag som erbjuder egenskaper som ger ett stabilt elsystem med tillräcklig svängmassa finns gas, kol, olja och kärnkraft. Sverige har vattenkraften som "förlåter" vindkraftens tillkortakommande, men är tillsammans med övriga balanseringsbehov redan nu ansträngt. Vill vi inte ha de fossila tillbaka i svenska nätet - ja då är kärnkraft det som finns.

Staten bör prioritera kostnadseffektiva lösningar, vara teknikneutral och ge liknande villkor till alla kraftslag. Det håller vi med om. Det innebär i så fall att inget energislag erbjuds någon gräddfil och att alla ska stå för de kostnader som de medför på systemnivå. De refererar till Internationella Energiorganet IEA. Då måste man ta in hela det globala energiperspektivet. Målet är då att halvera fossil energianvändning till 2030 och i huvudsak genom elektrifiering. Sannolikt har inte artikelförfattarna insikt i vilken energimängd det handlar om. Det motsvarar att i världen starta tre ny 1000 MW reaktorer per dag. Nöjer vi oss med 2050 räcker det med en reaktor per dag. Tänk en gång till om det ska göras med sol och vind.

I vårt land planerar vi klimatåtgärder med stort elbehov. Vår elproduktion ska fördubblas från 167 TWh till 330 TWh per år. Bara projekten med vätgasstål i norr behöver 82 TWh. Det är tio reaktorer av den storleken. Det vänder också upp och ned på elnätskartan. Vindkraft täckande samma yta som Gotland, om vi väljer den vägen.