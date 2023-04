153 "vårystra" veteranorienterare och daglediga kom till start Dala Veteranorientering i ett soligt vårväder. Det blev en hel del missar i det stigrika området i Mellstaparken. Lite is på en del stigar, men det var ingenting som störde de dubbförsedda orienterarna. Kvarnsvedens GoIF OK bjöd också på varmdusch inomhus.

En glad Åke Bolander, Leksands OK på upploppet före Anders Stefan Vestlund, OK Kåre. Placeringarna blev 16:e för Åke och 13:e för Anders av 22 startande på den längsta banan.

Resultat: Damer bana 1. 4 900 m. (2 startande) 1) Sofia Nylander OK Käre 1:12:47 2) Lena Liljefors Avesta OK 1:13:10

Tävlingsledaren Esbjörn Andrén och banläggartrion Anders Calles, Mats Olsson och Jan Kinsten och övriga i arrangörsstaben fick ett mycket gott betyg av deltagarna. Nästa tisdag är det Stora Tuna OK som är arrangör.

Herrar bana 1. (22) 1) Ulf Magnusson Leksands OK 35:11 2) Peter Lidholm IFK Hedemora OK 38:20 3) Anders Gedin Säterbygdens OK 39:29.

Damer bana 2. 4 100 m. (6) 1) Karin Gunnarsson Stora Tuna OK 38:41 2) Maria Engberg Korsnäs IF OK 44:30 3) Ingrid Svensson Stora Tuna

Herrar bana 2. (25) 1) Håkan Danielsson Korsnäs 37:47 2) Bengt Söderqvist Dalaportens OL 40:42 3) Heinz-Eric Develius IFK Mora OK 40:46.

Damer bana 3. 3 400 m. (14) 1) Birgit Åkerblom Stora Tuna 44:15 2) Rose-Marie Hamelius Stora Tuna 51:52 3) Maud Nilsson HJS-Vansbro OK 54:26.