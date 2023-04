The Elderly Brothers Music Group underhöll på Föreningen HjärtLung Borlänges medlemsmöte den 20 april 2023.

Till medlemsmötet på Kulturhuset Svanen den 20 april kom ett 90-tal medlemmar för att lyssna till såväl pop, country som blues. Det var ”The Elderly Brothers Music Group” tre glada äldre gentlemen från Borlänge, som hade fått ansvaret för dagens underhållning. Och underhållning blev det när de spelade ett axplock av 60-talslåtar såsom ”You never can tell”, en stor hit på 60 talet med Chuck Berry, ”I hear you knocking on the door” och vem minns inte ”Rose Garden” med Lynn Anderson och en riktig rockandroll låt ”Sea Cruise Accord” med ljudeffekter. Efter kaffet avslutade gruppen med att som extranummer framföra ”Singing the blues”.

Så trevligt vi hade haft när vi skildes åt efter några timmars samvaro.

Insänt av: Elisabeth Munther, Sekreterare i föreningen