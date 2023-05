Hon får gamers att släppa skärmen

Hur fångar man då intresset hos en trött elev med ett enda fokus: spelande? Det är inte det lättaste.

– Jag lärde mig allt om spelet som var väldigt populärt då; Counter-Strike och alla uttryck från spelet. När det kom in dåliga resultat på prov, valde jag att istället för att skriva IG (icke godkänd) som var ett steg i betygssystemet då, skrev jag: "OMG" (oh my god), eller när ett arbete var bra skrev jag; "GJ" (Good job), eller ännu nördigare: "1337" som betyder "elit" i datorvärlden.

Karin märkte att ungdomarna gillade att hon var påläst, de fick kontakt.