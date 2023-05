I några av sångerna var Katarina Lennartsson, Lena Halvars Hedman och Ida Wahlén solister. Maria gjorde mellan sångerna reflektioner kring kommande söndags tema Vägen till livet samt påskens budskap. Några av körens bejublade sånger var My Tribute, Imagine och If I can dream. Biskop em Thomas Söderberg höll en aftonbön och tackade kören. Han lovordade samtidigt för rikedomen av att en kör av denna dignitet finns i pastoratet.

Över hundra personer kom till kvällens musik vid helgsmål. Applåderna slutade inte förrän kören gav ett extra nummer i form av Golden stairs.

Insänt av Walters Börje Edenius