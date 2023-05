– Jag börjar bli nervös nu, men jag har inte varit det tidigare, säger Tyra Floridan när Södrans reporter pratar med henne.



Anledningen till att hon börjar bli nervös är att hon tillsammans med Säterkompisen Majken Landenberg och två andra sångare ska agera förband till vokalgruppen The Real Group.



The Real Group är en riktig gigant när det kommer till vokalmusik med över 2000 spelade konserter och bland annat öppningsnummer under fotbolls-VM i Seoul 2002.



Konserten sker på Maximteatern i Borlänge torsdag klockan 19.00. Tyra och hennes kompisar ska framföra fyra stycken låtar – varav en är skriven av The real group.