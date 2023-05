Damer. 6 startande. 1) Karin Gunnarsson Stora Tuna IK 47:57 2) Maria Engberg Korsnäs IF OK 53:24 3) Anna Jöhnemark Stora Tuna 55:01.

Herrar. (20) 1) Per Holm IFK Mora OK 31:45 2) Tryggve Ottosson VB OL 42:30 3) Stefan Killberg Kvarnsvedens GoIF 43:20.

Bana 2. 3,8 km.

Damer. (8) 1) Birgit Åkerblom Stora Tuna 49:11 2) Pia Frost Mora 50:03 3) Karin Rabe Malungs OK Skogsmårdarna 51:57.

Herrar. (24) 1) Tim Thomson OK Kåre 37:24 2) Lars-Gunnar Skoog OK Kåre 44:54 3) Harry Enberg Ludvika OK 45:57

Bana 3. 2,7 km.

Damer (12) 1) Gunilla Rylander Stora Tuna 38:24 2) Inger Mattsson VB OL 38:29 3) Marianne Alm Leksand 38:33.

Herrar. (39) 1) Torbjörn Gatu OK Kåre 27:07 2) Mats Hemström Gävle OK 29:06 3) Anders Matsson Leksand 30:19.

Bana 4. 2,1 km.

Damer: 1. (14) 1) Selma Thomson OK Kåre 26:45 2) Lena Leandersson Älvdalens IF OK 28:30 3) Ing-Marie Mozélius Stora Tuna 31:45.

Herrar. (15) 1) Olle Andersson Mora 29:20 2) Jan Lund OK Kåre 29:41 3) Maffe Frost Mora 36:57.

Bana 5. 2 km.

Damer: (3) 1) Eva-Britt Ahlman Ludvika 40:30 2) Hilda Thomson OK Kåre 41:23 3) Inger Daniels-Öst Korsnäs 46:55.

Herrar: (1) 1) Stig Heineman Leksand 46:25.

Insänt av Karl-Erik "KEA" Andersson