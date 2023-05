Alla fyra partier i rödgröna blocket skulle komma in i riksdagen, men MP och C skulle ha liten marginal till riksdagens spärr med vardera 4,7 procent och 4,4. V fick 7,5 procent, vilket är mer än valets 6,7. Att V inte ökat mer i stöd visar att det är något i den politik V har som gör att de många väljare som lämnat regeringssidans partier nästan bara gått till S. Nooshi Dadgostar och hennes parti har att fundera över varför partiet inte ökar mer när det föreslår förbättringar i välfärden. Kan det vara så att andra delar av den politik V har, gällande migration och brottsbekämpning, gör att V har svårt att vinna väljare?

På torsdagen publicerade Sveriges Television en mätning av väljarnas partisympatier gjord av Novus. Socialdemokraterna fick 38,4 procent, vilket är en hög nivå för partiet för att vara på senare år. Det är drygt åtta procentenheter mer än i riksdagsvalet. Av de fyra partierna i regeringsunderlaget skulle bara två, M och SD, komma in i riksdagen. De andra två, KD och L, skulle hamna utanför riksdagen. De fick mindre än fyra procent vardera. Stödet för M och SD är sammanlagt med 36,6 procent mindre än för S.

På söndagens kväll är det partiledardebatt i SVT Agenda. Det är den första debatten för den nya ledaren för C, Muharrem Demirok, med alla de andra riksdagspartiernas ledare. Demirok verkar av Novus siffror gällande stödet för C att döma inte ha fått den smekmånad som nya partiledare brukar få. Å andra sidan har många nya partiledare förut fått (fortsatt) dåliga siffror gällande stödet för sitt parti sin första tid.

4,4 procent, som C erhöll i Novus mätning, vore det sämsta resultatet för partiet i dess historia. Det sämsta resultatet var på 5,1 procent i valet 1998. Ändå styr C i många kommuner och regioner och partiets stöd i kommunalvalet var högre än i riksdagsvalet, vilket de oftast är. C kan ha ett tapp sedan valet gällande om det vore riksdagsval, men inte kommunval.

Demirok har att visa upp mer tydligt i vilken inriktning han kommer leda C politiskt. Med Annie Lööfs politik kom partiet att få en ändrad sammansättning av väljare. Partiet tappade många väljare (i riksdagsvalet) som ofta har låg utbildning och inkomst på landsbygden, men vann väljare i städerna som ofta har en högre nivå på sin utbildning och inkomst. De väljare C tappat liknar i de faktorerna många av SD-väljarna.

L skulle med 3,2 procent hamna under riksdagsspärren. Om det vore valresultat skulle partiet hamna utanför riksdagen första gången sedan bildandet 1902. I en del andra demokratier, som Norge och Tyskland, har det liberala partiet hamnat utanför parlamentet i en eller några mandatperioder. L verkar ha blivit beroende av stödröstande moderater för att klara sig kvar i riksdagen. Just nu är de tillbaka till att stödja sitt egentliga parti, M.