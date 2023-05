Socialdemokraternas förslag till vårbudget sätter barnen främst, genom satsningar på barnfamiljernas ekonomi och ett tryggare sommarlov. Samtidigt rustar vi Sverige för att kunna ta sig an de stora samhällsproblemen. Det handlar om respekt, rättvisa och gemensamt ansvar. I högerregeringens och Sverigedemokraternas Sverige kommer barnen betala det högsta priset. När föräldrarnas ekonomi krymper och välfärden drabbas av nedskärningar kommer barnen drabbas. Sverige befinner sig i ett historiskt svårt ekonomiskt läge. Det slår stenhårt mot svenska hushåll. Samtidigt gör vissa branscher stora vinster.

Sverige saknar det ledarskap som krävs för att ta landet genom en kris. Både hushåll och välfärden lämnas i sticket av en regering som är passiv och saknar en plan. Det är orimligt att vanligt folk ska betala hela notan för krisen. Vi är oroliga för sommaren 2023. En sommar som kan bli fattig för många. Sysslolös för många. Där hunger kommer vara en del av sommaren. Hjälporganisationerna vittnar om att matköerna växer.

Barnen ska inte betala kostnaden för krisen. Därför vill vi höja barnbidraget med 200 kronor under sommaren, och säkerställa att alla gymnasieungdomar får studiebidrag under sommaren – även under de månader när de annars inte skulle ha fått något.

Allt fler föräldrar uppger att de har svårt att sätta mat på bordet, trots att de yrkesarbetar. Så ska vi inte ha det i Sverige. Särskilt tuff är situationen för ensamstående föräldrar. Därför vill vi höja underhållsstödet med 500 kronor från och med i sommar, och resten av året.

Många barn och unga kommer att vara sysslolösa under sommaren, samtidigt som hushållskassan tryter. Det riskerar att öka utanförskapen och bli en rekryteringsfest för de kriminella gängen. Inget barn ska gå hungrigt under sommaren. Därför satsar vi pengar på fler sommarlovsaktiviteter med lunch runt om i hela Sverige. Det kan handla om alltifrån fotbollsturneringar, praktik och simskola. Sommarlovet får inte öka klyftorna i Sverige.