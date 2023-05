Nu skall rapporten med förslagen förankras under 2023 och en del av 2024. FN-toppmötet Summit of the Future, ska äga rum under 2024 och mötet syftar att återupprätta det globala samarbetet.

Här har vi möjligheten att helhjärtat stå upp för, och bidra till, att skapa en ljusare framtid för Sverige och världen. Sprid rapporten, debattera den, förankra så att vi kan implementera den! Du hittar den på nätet. Idag finns den på engelska men jag hoppas att den snart översätts till svenska.

Janne Dicander