Vi har identifierat åtta områden som innebär trösklar in i idrottsverksamheten idag. En av dessa är de ökade kostnaderna.

För att vara medlem i en idrottsförening behöver du betala en medlemsavgift och ofta också en träningsavgift. I medlemsavgiften ingår bland annat en försäkring som du behöver om du råkar illa ut under träning eller tävling. I träningsavgifter ingår exempelvis kostnader för hall/lokalhyra, utrustning som föreningen tillhandahåller, kostnad för domare, anställd personal och resor. Våra olika idrottsföreningar bedriver sin verksamhet på olika sätt och med olika ambitionsnivåer. Vissa idrotter är dyrare än andra. De stora utgifterna för utövarna/föräldrarna i många idrottsföreningar är utrustning, resor och cuper/läger.

Tyvärr är det så att mycket av kostnaderna genereras av idrotten själv. Specialidrottsförbunden ställer krav på att anläggningar ska ha vissa funktioner/standards. Detta gäller framför allt arenor för stora lagsporter för de högre serierna. Ett visst antal sittplatser, jumbotroner i taket, VIP-rum, restauranger med mera leder till stora kostnader för byggnationer och löpande underhåll. I många fall blir kommunerna en part i dessa byggnationer. I vissa fall som delägare, borgenärer eller via långa hyreskontrakt. Detta kan i värsta fall leda till att kommunerna minskar sitt stöd till barn och ungdomsidrotten. Specialidrottsdistriktsförbunden har bland annat hand om seriespel samt organisering av matcher och tävlingsverksamhet. Med den geografi vi har i vårt län/vår region leder det ibland till långa resor.

Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet som har några år på nacken var medianvärdet för att ha sitt barn i traditionell idrott 5.128 kronor per år och barn men i vissa idrotter var kostnaderna så höga som 10.740 kronor per år och barn. Deltog barn på läger på sommarloven kunde kostnaderna vara 20.000 kronor per år och barn. Kostnaderna har säkerligen inte gått ner sedan dess.