2) Lönsamt att ställa om. Hur kan det vara mycket dyrare för familjen att ta tåget än fossilflyget eller att tanka lokalt producerad biogas än importerad fossildiesel? Det är dags att se över styrmedlen så att det långsiktigt hållbara också är det kortsiktigt lönsamma.

3) Bra för klotet – och mig själv. Få av oss kan låta världssamvetet styra alla våra handlingar; ”what’s in it for me?” måste besvaras. Politiken bör stimulera det som minskar global klimatpåverkan och lokal miljöpåverkan – till exempel får vi bättre hälsa när fler bilar, bussar och lastbilar är avgasfria. Därför är regeringens satsning på elektromobilitet välkommen – men de bör tänka om gällande snabbavvecklad elbilspremie och halverad pott för eldrivna bussar, lastbilar och arbetsmaskiner.

4) Fungera i hela landet. I klimatarbetet är gles- och landsbygdens förutsättningar minst lika viktiga som storstadens. Det är med långa avstånd som elbilen kan bli lönsam och som ökade möjligheter till distansarbete och bättre förutsättningar för e-handel är särskilt gynnsamt.

5) Skapa jobb. Kinnunen har rätt i att klimatomställningen bör skapa jobb och stärka ekonomin. Det gör exempelvis förnybara drivmedel som till skillnad från de fossila kan tillverkas i Sverige. Att skicka mycket pengar till Bryssel för att köpa utsläppsrätter vore däremot en missad chans att låta den gröna omställningen gagna Sverige.