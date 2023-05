Skrälltippad faluklubb i Tiomila: ”Har stora förväntningar”

Fakta

Herrar:

2013: Kalevan Rasti (FIN)

2014: Kalevan Rasti (FIN)

2015: IFK Göteborg

2016: Södertälje-Nykvarn Orientering

2017: IFK Göteborg

2018: IFK Göteborg

2019: IFK Göteborg

2020: Inställt

2021: Inställt

2022: OK Linné

Damer:

2013: Domnarvets GoIF

2014: OK Pan Århus (DAN)

2015: Domnarvets GoIF

2016: OK Pan Århus (DAN)

2017: Stora Tuna OK

2018: Järla IF OK

2019: Tampereen Pyrintö (FIN)

2020: Inställt

2021: Inställt

2022: Nydalens SK