Resultat: Bana 1. 4 575 m. Damer. 3 startande. 1) Ingrid Svensson Stora Tuna 59:50 2) Maria Engberg Korsnäs IF OK 1:01:43 3) Sofia Nylander OK Kåre 1:18:02.

Herrar (17) 1) Tryggve Ottosson VBOL 45:11 2) Roger Lind Leksands OK 47:44 3) Erik Eriksson IFK Mora OK 48:19.