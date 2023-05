Jag vet vilka som älskar den vackra skogen som under hösten förvandlas till ett färgsprakande fyrverkeri och vilka som alltid hittar något att klaga på.

Men i skrivande stund har värmen återvänt och jag behövde inte ens ha långärmad tröja under eftermiddagens löprunda. När jag lite senare på kvällen scrollade igenom det oändliga flödet på Facebook och Instagram, slog det mig att det inte bara är jag som älskar att tycka till om vädret.

Vilken årstid det än är påverkar vädret vår vardag enormt och det är bara en av alla saker här i livet vi inte kan styra överhuvudtaget. Vi kan bara hoppas att det inte ska bli spöregn just de där dagarna vi ska åka iväg på en festival och ha i åtanke att det kan vara bra med en backup-plan, om det skulle råka bli storm under den planerade trädgårdsfesten med släkten.

Som barn förstod jag aldrig varför alla vuxna människor envisades med att spy galla över vädret och ägnade mig istället åt att njuta av varenda årstid. Jag tog vara på våren genom att spela fotboll vareviga rast eller förlora mina snyggaste spelkulor i en sliten trappa utanför den röda skolbyggnaden. Jag lyckades tajma in alla fantastiska sommardagar eftersom jag alltid var ledig och när de gula höstlöven började falla ned var mitt batteri så fulladdat med D-vitamin att det tog mig igenom de mörka och kalla vintermånaderna.

Blixthalkan kan slå till precis den där dagen vi ska åka norrut och det kan bli trettio grader varmt först någon vecka efter att vi haft vår sista semesterdag. Det kan komma så mycket regn att vår källare fylls med vatten eller bli så torrt att vi tvingas lämna vårt hus, på grund av att det rasar en skogsbrand i närheten. Kostnaden för el och ved kan ödelägga vår ekonomi under vintertid och om det blir riktigt kallt, kan vattenledningar i huset frysa sönder.

När hösten sedan dök upp kände jag mig snuvad på energin och hade inget soligt sommarminne att tänka tillbaka på. I stället fick jag hålla tillgodo med hur jag överlevt skyfallet under hårdrocksfestivalen Sonisphere, hur mycket jag frusit under midsommarhelgen och hur många böcker jag tagit mig igenom under alla regniga dagar.