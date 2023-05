På lördagskvällen intill söndagen före Pingst medverkade Avesta Gospel Choir under musik vid helgsmål i Svärdsjö kyrka. Kyrkvärden Berit Nilsson hälsade välkommen varefter den Järvsöpsalmen sjöngs unisont. Kören sjöng fyra gospels med stor entusiasm "Don´t cry" och "I smile".

Kören leds av pianisten Eldar Levgran. Övriga musiker var Jens Ander Gläde och Stefan Jernstedt.

Thomas Söderberg läste söndagens evangelium och höll en betraktelse med Pingstanknytning. Kören sjöng vidare några sånger "Together" och "Tusen röster".

Cirka 70 åhörare kom och applåderna lät inte vänta på sig. Madeleine Sköld och Maria Westling sjöng solopartier i vissa sånger. En vårpsalm sjöngs unisont varefter kören avslutade med "On the way".

Nils-Erik Eriksson ansvarade för ljudet.

Walters Börje Edenius