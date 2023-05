Ett gäng nyfikna SPF-are gjorde en utflykt till Sala Silvergruva och MånsOls värdshus. Vi laddade med lite kaffe före guidningen i den vackra miljön runt gruvan.

Tänk så nära vi har till många gruvor runt Avesta där våra förfäder har kämpat ovan och under jorden för att försörja sig och bygga upp vår industri och välfärd.

Guiden Claes mötte upp i tidsenliga kläder vid Knektschaktet och tog oss med i hissen ner till 155 meters djup. Han byggde upp en förväntan i hissen som långsamt gnisslande och slamrande sänkte sig i berget. Ljudet förstärkte spänningen av vad som väntade där nere.

Nästan mörker och fukt från väggarna samt kylan därnere (plus 2 grader celsius) fick oss att snabbt känna in hur det var för alla som arbetade där nere 10-12 timmar 6 dagar i veckan. När gruvbrytningen var som störst fanns det 100-150 män i taget per skift. Varje skift började med en bön att alla skulle komma upp igen. Inga kvinnor var tillåtna för att inte göra Gruvfrun arg. Hon ville ha alla män för sig själv och man knackade också tre gånger till henne varje dag för att hon skulle vaka över skiftet. Olyckor hände troligen ofta men väldigt få dödsfall under arbetet.