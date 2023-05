En ensam trana brukar spankulera omkring på en åkerplätt nära träbron över älven. Den är just isande ensam. Tranor lever i livslånga äktenskap och varje gång jag ser den här tranan krymper hjärtat: med all sannolikhet har den mist sin livspartner. Kanske dog den under den långa resan från södra Europa, kanske rentav Afrika, tidigare i vår, eller så dog den här i Sverige. Ska den till slut ensam fortsätta mot Sibirien?