Det har gått 20 år sedan Moneybrother släppte sitt klassiska och smått ikoniska debutalbum "BloodPanic". Det blev en rejäl rivstart för Anders Wendin från Ludvika. Albumet blev också stilbildande för 00-talets svenska rocksound, en blandning av själfull rock med stora doser av punkens vackra energi. Här återfinns låtar som "Reconsider Me", "It´s Been Hurting all the way with you Joanna" och Golden Lonely".