Affären mellan Hedemora och Lindesberg bör ses utifrån flera helt olika aspekter. Under 1980-talet fanns en stor diskussion inom sparbanksrörelsen – som under den tiden var mer av folklig rörelse än idag – om man skulle öka samarbetet mellan många lokalt orienterade sparbanker eller förespråka att flera sparbanker fusioneras till större regionala banker under en centralbanks ledning. Bakgrunden var att konkurrensen om bankkunderna ökade genom främst affärsbankernas ökade dominans och en friare kapitalmarknad.