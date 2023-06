Enligt flödena av väljare sedan valet vinner S (netto) väljare från nästan alla andra partier, men främst från partier till höger om sig. 3,6 procentenheter kommer (netto) från de fyra i regeringsunderlaget. Mest eller 1,5 procentenheter kommer från M och en procentenhet från SD. Från de tre andra i oppositionen kommer 3,2 procentenheter, varav 2,3 från C. Och 0,9 procentenhet kommer från MP. Däremot är det inget flöde mellan S och V (netto). Det kan alltså vara ett flöde mellan partierna, men de tar ut varandra.

Men S har fått hett eftertraktade väljare från M och SD på vardera en procentenhet eller drygt det, samt viktiga flöden från L och KD som bidrar till att de partierna har hamnat under riksdagens spärr. Dessutom har många väljare vunnits från blockkollegan för Magdalena Andersson som statsminister: Centerpartiet.

KD och L som klarade riksdagens spärr på fyra procent i valet ligger nu med 3,7 respektive 3,4 under den. Vore det valresultat skulle S bli större än regeringsunderlagets M och SD i riksdagen. På sidan för Magdalena Andersson som statsminister hamnar MP och C precis över riksdagens spärr med 4,1 respektive 4,2 procent. Muharrem Demirok inleder därmed svagt som ny partiledare för C. Och MP har förvånansvärt svårt att få väljare trots att klimatfrågan oroar många.