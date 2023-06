Skidskyttarna i det nya juniorlandslaget är uttagna och de är aktiva i gymnasieåldern flera klubbar i Dalarna. Verksamheten kommer att omfatta olika läger under skollov. Det första hölls under den gångna helgen i Mora. Totalt kommer sex till sju läger att genomföras under året, enligt uppgifter från ett pressmeddelande från Svenska Skidskytteförbundet.