Vi var ett 50-tal seniorer som lyssnade till Malin Neijman från Sömnlab i Avesta som inledde med att tala om den välgörande sömnen. Vi får cirka 33 års sömn under hela livet. Är det onödigt? Nej, säger Malin, det är där fysisk återhämtning och utveckling och rensning av hjärnan sker. Malin påpekar också att det är helt normalt att vakna flera gånger under natten, cirka 10-15 gånger per natt är inte ovanligt, ingen sover en hel natt i ett sträck. Det växlar mellan djupsömn, drömsömn och vakenhet.