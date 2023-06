Dala-Järna överkört mot nästjumbon: ”Svårt att förklara”

Dala-Järna öppnade optimistiskt och skapade ett par hyfsade lägen under matchens första halvtimme. Men hemmalaget kontrade in 1–0 och nickade in 2–0 på hörna, och när 3–0-målet föll efter 35 minuter rasade Dala-Järna ihop. Både fyran och femman kom före paus och det blev inte mycket bättre i andra halvlek.