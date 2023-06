Den 6 juni firade Sverige sin nationaldag och 500 år som självständig nation. Men egentligen är Sverige ännu äldre än så.

Men just 6 juni 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson i Strängnäs kröntes som Sveriges kung och blev från det danska fogdeväldets och Kristian Tyrann befriade, självständiga Sveriges och Wasaättens första kung. En på flera sätt nydanande regent - i sättet att styra riket, driva in skatter och reformera landet från kyrkans och katolicismen trångsynta ok men samdigt och med många hårdhänt despotiska drag. Drag i styret som ledde till uppror såväl i Bergslagen som i Småland men som Gustav Wasa lyckades kuva med hårda metoder.