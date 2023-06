Läsarnas egna bilder

Från kyla till värme. Här följer några av alla de bilder som skickats in till oss under maj månad 2023. Har du kanske själv en bild du vill dela med Dala-Demokratens läsare? Den kan komma att publiceras i papperstidningen och eventuellt också här på vår hemsida. Du är välkommen att skicka in din bild genom att använda vårt formulär.