Marknaden! Just in time! Tysta perioder!

När det skulle göras leverantörsbyte gjorde hon stora beställningar före bytet. Hon förstod vad som skulle hända. Vilket egentligen var det enda som räddade Akademiska sjukhusets akutmottagning i Ebba Busch-land.

Fem regioner tyckte nämligen det var en god idé att låta ett företag som tidigare sålt glass ansvara för distributionen av deras sjukvårdsmaterial.

Det gick sådär.

Sedan kom pandemin. I regionerna hade man tyckt att det var fräsigt att låna lagerhållningsmodell för sjukvårdsmaterial från Toyota. Det så kallade just in time-systemet som betyder att man beställer in material precis när det är på väg att ta slut för att inte ligga med stora lager och därmed heller inte kostnader.

Så när pandemin kom hade vi utrustning för 1400 provtagningstillfällen och 5000 vårddygn.

I hela landet.

Vad våra regionpolitiker inte hade tänkt på när de lånade sin lagerhållningsmetod från bilindustrin var att i en global kris med massdöd och miljoner sjuka är efterfrågan på bilar lägre, eftersom kunderna blir sjuka och dör, men stiger astronomiskt inom vården, eftersom "kunderna" blir sjuka och dör.

Det försvårar också leveranserna av det livsnödvändiga materialet, eftersom logistikkedjor havererar i takt med att fabriksarbetare, fartygskaptener, piloter och lastbilschafförer blir sjuka och dör.