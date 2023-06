Med all betalning via kort får jag information om mina inköp. Tiden 2017-2022 blev det 21,6 – 28,9 tusen kronor per år. Alltså ett snitt på cirka 25 papp, med tyvärr en stigande kostnad. Jag tar alltså vid varje inköp kvitto för att kolla av. Tidigare har det hänt att jag fått betala för fler varor än jag köpt eller felaktigt pris. Nåväl – butiken jag pratar om stavas ofta med tre bokstäver. Övriga två butiker brukar ofta stavas med fyra eller sex bokstäver.

Jag kollade nyss av åtta kvitton (inköp som gjorts under tiden 2 maj – 6 juni) från affären med tre bokstäver. Dessa kvitton visade (före eventuella avdrag eller rabatter) på ett pris per styck eller kilo som slutade med x,99 kronor i 73 fall.