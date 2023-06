De sista stipendierna ur Bo Nordbäcks minnesfond delades ut vid midsommarfirandet i Sunnansjö. Övre raden från vänster Marie Salmons, Sunnansjö IK, Annica Lindell Lang, Grangärde OK, Barbro Forsberg Nystedt, Nyhammars IF. Främre raden från vänster Linnea Forsberg, Grangärde OK, Elsa Halvars och Martin Olsson, Nyhammars IF.

Bild: Torbjörn Granling