Sedan alla hälsats välkomna, delades gästerna in i olika lag, som skickades ut på tipsrunda i mellstaskogen. Segrande lag kunde koras först efter pilkastning.

Under tiden tändes kolgrillarna och en aptitretande doft spreds över nejden.

SMHI hade lovat uppehållsväder till klockan 20, men redan klockan 19 till kaffet kom en regnskur.

Under loppet av 5-10 minuter hade raska pensionärer röjt undan alla bord och stolar under tak och förflyttat sig in i villan, där kaffet kunde intas, samtidigt som vinnarna i lotteriet utsågs.

Det blir nog snabbt fullbokat även till nästa Grill & Mingel den 12 juli.

Ove Munther