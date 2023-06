Det kan faktiskt vara så att just Löfven nu sitter där om kvällarna och känner sig lite som en svikare. Att han fått stöd från en del andra s-höjdare efter sitt beslut tror jag inte riktigt hjälpt. Jag hoppas det känns riktigt obekvämt för Löfven.

Visserligen har nog ingen uppfattat Löfven som någon eldande agitator för socialismen. Men hans fackliga bakgrund, plus det faktum att han aldrig ens strävade efter någon politisk maktposition, har gjort att de flesta trott att han skulle avhålla sig från lobbyistisk drängtjänst. Men nu blir han kollega med bland annat Anders Borg. Marcus Larsson och Åsa Pleisner skriver i sin bok De gränslösa; en bok om politikens skolaffärer om just Rud Pedersen: ”En lobbyfirma sticker ut när det gäller rekrytering av tunga politiker och tjänstemän med erfarenhet från vård- och omsorgssektorn.” Nu ska tydligen firman Rud Pedersen vidga sina blickar och även syssla med traditionell och grön industri.

Få hade nog ändå väntat sig att just Löfven skulle gå i tjänst hos PR-firman Rud Pedersen, en av de många lobbyistfirmor med växande inflytande över politiken. Firman sysslar med privatisering av välfärd och vapenlobbying.

Eller som Larsson och Pleisner skriver i De gränslösa: ”Det är också mindre troligt att politiker kommer att ifrågasätta lobbyisternas makt om de själva ser på yrket som en potentiell reservarbetsmarknad.”

För bara en dryg generation sedan var det ovanligt att gå från s-toppen till kapitalet. Varför har det ändrats så i grunden? I grunden beror det på att arbetarrörelsen försvagats enormt under de senaste trettio åren. En s-ledare behöver inte längre vara lika rädd för att plötsligt gå i kapitalets tjänst eftersom partiet och fackföreningarna är så mycket svagare organisationer idag: Inget muller hörs längre därifrån. Men det är också så att just en stor reservarbetsmarknad som existerade under en stor del av förra seklet numera helt enkelt är borta.