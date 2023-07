Vi har varit vid havet och låtit vågorna gunga oss under bar himmel som vore vi alla Uno Svenningsson. Sanden är så varm att fötterna bränns och pensionärerna sitter på sina solstolar med större delen av livet bakom sig och ett till synes oändligt hav framför sig. Time is an ocean but it ends at the shore, you may not see me tomorrow.