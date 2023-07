”Samma dag som det blev offentligt med 147-miljardersordern till havsbaserad vindkraft gjorde Sverigedemokraternas ”finansminister” Oscar Sjöstedt ett uttalande. ”Stoppa all ny vindkraft och riv den befintliga” ungefär”, skriver Sofie Eriksson.

Än mer oroväckande är det med själva tilltron till den industriella utvecklingen. Regeringsunderlagets största parti verkar inte alls vara med på banan. Samma dag som det blev offentligt med 147-miljardersordern till havsbaserad vindkraft gjorde Sverigedemokraternas ”finansminister” Oscar Sjöstedt ett uttalande. ”Stoppa all ny vindkraft och riv den befintliga” ungefär. När regeringen tack och lov sade ja till två nya vindkraftparker till havs, ärenden som förberetts av tidigare regering, blev näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) förbannad. Han menade att det bryter mot Tidöavtalet.

I riksdagens budgetdebatt kom nya hånfulla utspel. Sjöstedt ifrågasatte å det grövsta investeringarna i hybrit, alltså projektet där Sverige blir först i världen att tillverka stål utan kol. Tekniken kan minska Sveriges utsläpp med tio procent. Sjöstedt stod i riksdagens talarstol och ljög, när han sa att inga som helst privata investerare deltagit i detta.

Sverigedemokraterna visar gång på gång att de har problem med svensk industri. Medan vi är stolta över vårt lands produktion kommer detta obegripliga parti och vill kasta oss bakåt i tiden. Men gammal teknik kommer inte att säkra jobben. De kommer då att skapas utomlands istället. Hur kan man kalla sig nationalist och samtidigt vilja kasta svenska jobb i sjön? Eller mer specifikt över havet till Finland, Tyskland eller USA där de politiska ledningarna med all tydlighet visat att man vill investera.

Märk väl, den här typen av kulturkrigsdebatter är dimridåer. SD vet inte hur man bygger samhällen, skapar jobb och stärker välfärden. De har inget intresse av att politiken fokuserar på något som är snårigt för dem. Det positiva i sammanhanget är att fler rimliga röster nu får tummen ur och protesterar.

Jag säger som kollegan Isacsson brukar göra - there is power in a bruksort. Och särskilt i Ludvika!

Sofie Eriksson (S) riksdagsledamot från Grängesberg