Jag tänker mig att det görs nedslag i historien. Att ett rum heter "Sverige juli 2023”. Där är den ena väggen tapetserad med nyhetsartiklar och svarta rubriker som: "Juni den varmaste som har uppmätts både på land och i hav", "Fjärde dagen i rad med globalt värmerekord”, Professor: "Kan vänta oss fler värmerekord”, "UN says climate change ‘out of control’ after likely hottest week on record", WHO: "Klimatförändringar skadar vår hälsa! Klimatförändringar skadar vår hälsa! Klimatförändringar skadar vår hälsa!".

På väggen mittemot ses bilder från vardagen: Torka. Bevattningsrestriktioner. Bekymrade lantbrukare. Och så massvis med reklam för flygresor. Och en regering som prioriterar sänkta bränslepriser, som vill öka köttproduktionen och som skjuter fram tidpunkten när klimatmål behöver nås.