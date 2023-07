Rikard Land kompade ekvilibristiskt på pianot och spelade motivet ur Chess som solostycke. Kvartetten berättade mellan de olika numren om musiken samt hur de börjat sjunga tillsammans bl.a. i Björborevyn. Vissa av kvällens sånger sjöngs som solo, duetter och ibland hela gruppen. Kvällen fortsatte med For good, The prayer och avslutades med You´re the inspiration. Det blev stående ovationer från besökarna som var cirka 70 stycken.

Karin Hedin tackade med blommor och som extra nummer bjöds på En kväll i juni av Lasse Berghagen, där flera sjöng med igenkännande. Ove Niklasson ansvarade för ljud och ljus.

Walters Börje Edénius