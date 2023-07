Till dagens tävling kom paragolfare från Skåne, Stockholm, Gävle och Östersund som ville vara med tillsammans med golfare från Dalarna och Samuelsdal. Man spelade 9 hål slaggolf scratch, herrar från röd tee och damer från orange. Tre deltävlingar ingick; närmast hål på hål 2, längsta drive på hål 4 och Stickans joker på hål 9. Det sista innebar att man bara fick använda en järn-9 eller driver på hålet.

Att spela golf med en hand är nytt för de flesta golfare. Misstagen blir fler och längderna betydligt kortare. Samtidigt är det nyttigt och lärorikt att se hur pass svårt det är och hur viktigt det är att svinga lugnt och fokusera på bollen.

Efter fullbordad rond med kanonstart samlades alla vid klubbhuset för en fikastund och för att analysera spelet och berätta om alla dråpligheter under rundan. Under tiden matades resultaten in i golfens datasystem och snart kunde tävlingsledningen förrätta prisutdelning. Far och son, Mats Neubauer och Mattias Hjort, två säkra golfare, hade haft en fin dag och spelat strålande golf med en hand. Mattias segrade på fina 42 slag (+6), före Mats på 45 och klubbintendenten Johan Bergenström-Brahn på 47 slag. Bland damerna var Stockholms Helena Brobeck bäst med 49 slag före hemmaspelarna Mona Lundberg och Gunilla Svensson båda på 58 slag. Närmast hål vanns av Mona Lundberg och Per-Olof Lindgren. Längsta drive av Mats Neubauer och Malin Loos och Jokern av Gun-Britt Åman och Mats Neubauer.

Alla pristagare och övriga deltagare fick del av det digra prisbord, som Stickan fått fram tack vare många vänliga sponsorer. Segrarduon höll tal och tackade Stickan och tävlingsledningen för ett gott och trevligt evenemang.

Sven Olsson