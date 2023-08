Men ”representantsdemokratin” är nu en gång för alla långt ifrån representativ. I samband med hotet om att den federala regeringen skulle slå i utgiftstaket och tvingas till nedstängning lyckades republikanerna och ett fåtal demokratiska senatorer stoppa Bidens skattereform. Tills vidare.

Organisationen Oxfam har i sin rapport Survival of the richest visat att en procent av jordens befolkning tillskansade sig mer än hälften av all förmögenhetsökning det senaste decenniet, med ytterligare koncentration av förmögenheter under pandemin. Resurserna att möta problemen finns alltså, men i fel händer.

Mönstret är det samma i den europeiska unionen. Oxfam har därför redovisat beräkningar av vad en europeisk förmögenhetsskatt för de allra rikaste med förmögenheter över cirka 50 miljoner kronor skulle kunna ge. Det rör sig om cirka 3 000 miljarder kronor i skatteintäkter, motsvarande hela svenska offentliga sektorn ungefär. Ett rejält tillskott till de europeiska musklerna.