Bruce Springsteen, min älskade Bruce Springsteen, har varit obehaglig inte bara en gång utan två, vad jag känner till. I I´m on fire börjar han låten med ”Hey little girl, is your daddy home?” Ska du sjunga på det viset hoppas jag verkligen pappan var hemma. Och inte nog med det: I låten Fire sjunger han ogenerat om hur han kysser en kvinna mot hennes vilja och försöker maskera det som en sensuell kärlekslåt. ”I´m pulling you close but you just say no, you say you don´t like it but girl I know you´re a liar cause when we kiss, oh fire”. Nej, Bruce, det är inte eld. Det är en anmälan för trakasserier och hade du inte skrivit Thunder Road och Jungleland också hade du aldrig kommit undan med det där.

För att inte tala om Paul McCartney och John Lennon! Ännu ett gäng som tog fram gitarrer och en glad melodi för att lura lyssnarna att de är snälla svärmorsdrömmar men ingen lurar mig den här semestern! Har ni hört I saw her standing there? Oj, vad den svänger men oj vad första meningen är märklig! ”She was just seventeen, you know what I mean”. NEJ MEN FÖRKLARA GÄRNA? Kanske inte för mig just men kanske för en jury.

Det sista exemplet smärtar mig enormt. Jag har aldrig önskat att sabla ner våra nationalhjältar ABBA men skulle jag driva en tes som endast passar mig i stället för att stå i sanningens tjänst hade jag kanske jobbat på Aftonbladets ledarsida men nu är det så här. Tack för allt, Björn och Benny, men vad är det egentligen som händer i Does your mother know? ”There´s a look in your eyes, I can read in your face that your feelings are driving you wild. Ah, but girl you´re only a child. Well I can dance with you honey if you think it´s funny, does your mother know that you´re out?”. Uppenbarligen vet inte hennes mamma att hon är ute och hade hon vetat att hon var ute och dansade med vuxna karlar klädda i märkliga färgglada dräkter hade hon nog inte varit särskilt imponerad. Men körde Björn och Benny hem jäntan som inte borde vara ute vid den tiden? Nej, det verkar sannerligen inte som det. Låten släpptes 1979 och jag har en känsla av att ABBA hade en jävla tur att Patrik Sjöberg var fullt upptagen med att hoppa höjdhopp i stället för hans nuvarande sysselsättning för det där hade kunnat sluta riktigt illa.

Och ja, så ser min semester ut. Frågan är ju om man ens kan kalla det för semester när huvudet tyngs ner med sådana här tankar. Och Jesus trodde hans kors var tungt att bära, han har ingen aning om hur jag har det.

Marcus Raihle