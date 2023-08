Tack för att du uppmärksammar denna fråga. Dalatrafik vill kunna erbjuda människorna i Dalarna en kollektivtrafik som underlättar och förbättrar vardagen. Det finns ett politiskt beslut om en tillgänglig trafik i Dalarna, vilket bland annat innefattar möjligheten att resa på olika tider under dygnet.

Under pandemin minskade det kollektiva resandet och Dalatrafik har i nuläget resenivåer som motsvarar 80 procent av det som var innan 2020. Det pågår ett arbete med att se över biljettutbud och priser men också beläggningen på samtliga Dalatrafiks linjer och turer. Detta för att kunna bli effektivare och styra om trafik där den behövs som mest.

Dalatrafik använder den fordonsflotta som finns. Då många väljer att resa kollektivt under rusningstrafik består flottan främst av stora fordon, och det är också de fordonen som används när det är färre resenärer på en tur. För att kunna sätta in mindre fordon på de turerna när resandet är mindre skulle vi behöva köpa in fler fordon, vilket skulle öka kostnaderna.

Michael Lundström, trafikchef Dalatrafik