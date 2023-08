Verksamheten var dock ofta i liten skala med några få kor per gård. Och den producerade volymen varor var liten. Stegvis, i takt med industrialiseringen skedde en rationalisering. Bättre maskiner och utrustning kom att användas i lantbruket. Växt- och djurförädling gjorde att skördar blev större och kor kunde ge mer mjölk per år. Mindre ladugårdar ersattes av större där fler kor rymdes.

Antalet mjölkkor har inte minskat lika mycket som mjölkgårdarna. Nu är de cirka 300 000 på färre än tre tusen gårdar, alltså över 100 mjölkkor per gård i snitt. I slutet av 70-talet var mjölkkorna 653 000. Det innebar 14 mjölkkor per gård i snitt. De knappt 570 000 korna på 28 000 gårdar 1989 innebar drygt 20 mjölkkor per mjölkgård. Runt 1980 mjölkade en ko cirka 5 000 liter per år och nu är volymen nästan dubbelt så stor, cirka 9 000 liter. Mängden producerad mjölk har därmed inte minskat lika mycket som antalet mjölkkor, som har mer än halverats på drygt 40 år.