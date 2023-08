Man menar att vargförekomsten ökar och att djurhållare (läs fårnäringen) tvingas lägga ner verksamheten och att löshundsjakten måste värnas mot vargförekomsten, genom att minska landets vargstam till 170 individer. Samt att ändra riktlinjerna för skyddsjakt som man anser är otydliga. Vidare anser man att rovdjursavvisande stängsel inte är en garanti att vargen tar sig in i hagen.

Sveriges vargpopulation ökar inte nämnvärt utan står och stampar kring 450 individer. Detta speciellt i jämförelse med till exempel Tyskland och Italien, som på kortare tid än Sverige, har stammarna där ökat till mer än 2 000 respektive 3 300 vargar. Omräknat på landyta har vi i Sverige en (1) varg per 1 160 kvadratkilometer (1 varg per 2 940 km2 om nivån sänks till 170 individer). I Tyskland respektive Italien har man 1 varg per 179 respektive 90 kvadratkilometer!

När det gäller fårnäringen i Dalarna, så har antalet får sedan millenniumskiftet, i takt med vargens återetablering, ökat med 33 procent. Att jämföra med Gotlands knappt 16 procent och som inte har några av våra stora rovdjur alls! I snitt står vargens angrepp årligen för mindre än 1 procent av länets alla får!

När det gäller skribenternas uppfattning att löshundsjakten måste värnas från angrepp av varg, men hur stort är problemet i jämförelse med andra skador som jakthundar drabbas av? Enligt försäkringsbolaget Agria i en rapport ”Skadestatistik vid jakt för hund” 2018-2022. Här anges att jaktrelaterade skador står för totalt 1 709 stycken och där bland annat vildsvin står för 1 047, övriga vilda djur som älg, rådjur mm. för 498. Att jämföra med vargen som under femårsperioden endast står för 29 skador!