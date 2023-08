Falu kommun har sedan årsskiftet delat upp den gamla socialnämndens verksamhetsområden på olika nämnder. Arbetslivs- och socialnämnden har ansvar för ekonomiskt bistånd till kommuninnevånare. I majoritetsstyrets mandatperiodprogram är ett av målen att minska antalet personer med ekonomiskt bistånd.

Trots att det varnas för lågkonjunktur ser vi ännu ingen ökning av biståndstagare. Tvärtom. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat stadigt de senaste åren och den trenden fortsätter. Idag är det cirka 500 hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd. Av Falu kommuns budget på cirka 4 miljarder är 69 mkr avsatt till ekonomiskt bistånd 2023. Sedan 2014 har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd per månad halverats, vilket främst beror på högkonjunkturen. Men minskningen under 2023 beror även på effektivare arbetssätt inom förvaltningen. I november 2022 beslutade regeringen att höja nivån på det ekonomiska biståndet med 8,6 procent för att kompensera för inflationen. Det har i någon mån ökat utbetalningar per hushåll.