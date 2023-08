Under Stockholm pride arrangerade Ulf Kristersson mingel i statsministerbostaden.

Det mullrande mörkret kvällen och natten inför den första arbetsdagen efter semestern är passande. Mycket har hänt under de fem senaste veckorna politiskt. Lite av det har varit bra. Sverigedemokraternas kompisar har lyckats reta upp den muslimska världen. Koranbränning har blivit synonymt med Sverige. De kallar sig Sverigevänner, men den som är vän av Sverige sitter inte som ordförande i justitieutskottet och förkunnar att ”blir de upprörda, bränn 100 till”.

Det går till och med att mäta, vilket RFSU gjort i rapporten ”Attacker och tystnad” . En rapport som visar att Sverigedemokraterna i kommunerna motarbetar hbtqi-rättigheter, bland annat genom att försöka dra in medel till just Pride. I Gävle har Sverigedemokraterna sagt nej till att ge Pride pengar.

Där står de, och tvättar Ulf Kristerssons bruna byk lite renare. Det är så politisk propaganda funkar. Det är därför Moderaterna bjudit in dem.

För det är vad som sker. Det är därför Moderaterna bjudit in dem. Det är så politisk propaganda funkar. Även om samtalen som förs handlar om annat och Gardell ställt Kristersson till svars för SD-samarbetet.

Under Prideparaden protesterar nazisterna. De står efter paradvägen med sin hatpropaganda. När ett parti som kallar hbtqi-personer för pedofiler och drar in offentliga medel riktade till att stärka hbtqi-rättigheter lyfts in i värmen känner även andra med dessa åsikter medgångsvindar blåsa. Det finns utrymme i förflyttningen av gränser att väcka hat till liv.

I SVT står Jimmie Åkesson trots allt och får göra sagostunder för barn till något perverst och äckligt som hamras in med namnet ”Skamlös vinhora”. Att det finns sagoberättare som kallar sig det. Trots att namnet inte används vid sagostunderna.

Men vad spelar sanningen för roll när lögnen gjorts till statsideologi.

Vi lever inte i den bästa av tider längre. Utvecklingen vi kämpat så hårt för rullas tillbaka i små steg, i detaljer som sakta förändras. I attityder, ord som går från otänkbara till självklara. Vi är många som känner förändringen.

Det går inte att både ha Pridemingel och samarbeta med ett parti som plockar ner Prideflaggan utanför kommunhusen i Sverige, säger nej till pengar till Pride och stoppar ett luciatåg därför att lucian inte identifierar sig som kvinna.

Man måste välja.

Och Ulf Kristersson har redan valt.

Han har valt Sverigedemokraterna.