Under Trumps tid skulle vi hata honom. The orange man is bad. Vi skulle tro på allt som sades, vi skulle absolut inte ta reda på saker själva. Som att Trump fick Amerika på fötter igen, han såg till att utflyttade företag kom hem och amerikanarna fick arbeten. De svartas arbetslöshet hade aldrig varit så låg, han stiftade lagar så läkemedelsbolagen inte kunde ockra höga priser på medicin för till exempel diabetiker, ekonomin frodades och Amerika var starkt.