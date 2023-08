Djurås - en plats där nivån nu sjunker

Samtidigt som Siljan väntas stiga i ytterligare några dygn, beroende på hur mycket det regnar, så är det nu flera dygn sedan flödet vid Lillstup och Mockfjärds kraftstation kulminerade med 734 kubikmeter per sekund. Betydligt mer än de 550 kubikmeter som passerade per sekund på måndagsförmiddagen. Minskad vattentillströmning via Västerdalälven gör att nivån i Djurås nu kan minska.